DAX-FLASH: Nvidia-Wachstum hebt die Laune wieder - Erholung erwartet

20.11.25 06:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen des KI-Konzerns NVIDIA dürften auch die Laune der deutschen Anleger am Donnerstag wieder deutlich heben. Der Broker IG taxierte den DAX am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 1,1 Prozent erholt auf 23.417 Punkte. Zinssorgen hatten ihn in den vergangenen Handelstagen um fast 5 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Er stoppte erst im Bereich der exponentiellen 200-Tage-Linie.

Nach den nachbörslich in den USA veröffentlichten Nvidia-Zahlen zeichnet sich nun eine Erholung ab. Nvidia selbst kletterten nachbörslich fast 6 Prozent. Der KI-Boom hat dem Chipkonzern ein explosives Quartalswachstum von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr beschert - und viel wichtiger noch: die Angst vor einer Kursblase an den Börsen zumindest deutlich gemildert. Die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz waren zuletzt nämlich immer stärker infrage gestellt worden.

Matt Britzman, Analyst der britischen Investmentfirma Hargreaves Lansdown, verglich Nvidia gar mit Atlas aus der griechischen Mythologie. So wie Atlas den ganzen Himmel gehalten habe, sei es Nvidia mit den immensen Erwartungen der Anleger gelungen. Britzman lobte zudem einen "Monsterausblick" auf etwa 65 Milliarden Dollar Umsatz im vierten Quartal./ag/stk