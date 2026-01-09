DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -0,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.874 +0,9%Euro1,1665 +0,3%Öl63,53 +0,8%Gold4.572 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 Infineon 623100 Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Delta Air Lines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Delta Air Lines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

DAX-FLASH: Wenig Bewegung auf Rekordniveau

12.01.26 06:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.261,6 PKT 134,2 PKT 0,53%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Jahresstart im DAX dürften die Anleger am Montag erst einmal durchatmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Auftakt etwa 0,1 Prozent tiefer auf 25.230 Punkte. Am Freitag hatte er mit zwischenzeitlich 25.281 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und dabei im neuen Jahr bereits wieder drei Prozent zugelegt.

Wer­bung

Trotz immenser geopolitischer Risiken bestätigte der Dax damit bisher seine positive Historie im ersten Monat des Jahres. Zentraler Kurstreiber bleibt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft 2026./ag/zb

Mehr zum Thema DAX 40

07:08Mercedes gibt der neuen S-Klasse weniger Autonomie
06:58Siemens Energy, Hochtief: Wie die Gier nach Gigawatt zur Baubonanza wird
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
mehr