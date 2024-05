DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge

DAX im Blick

Der DAX bewegt sich am Mittwochmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch verbucht der DAX um 10:18 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,43 Prozent auf 18.597,89 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,826 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18.677,70 Zählern und damit 0,001 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18.677,87 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18.677,70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.564,82 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 0,563 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 18.118,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der DAX einen Wert von 17.678,19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.05.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15.952,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,90 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18.892,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.345,02 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Merck (+ 1,64 Prozent auf 170,40 EUR), adidas (+ 0,90 Prozent auf 224,30 EUR), Symrise (+ 0,51 Prozent auf 107,70 EUR), Hannover Rück (+ 0,27 Prozent auf 223,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,13 Prozent auf 230,10 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Sartorius vz (-3,13 Prozent auf 241,50 EUR), Rheinmetall (-2,86 Prozent auf 519,10 EUR), Heidelberg Materials (-1,93 Prozent auf 96,70 EUR), Porsche (-1,75 Prozent auf 74,10 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,72 Prozent auf 28,04 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 641.509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 210,591 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Mit 7,50 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

