Die Mitte März nach dem Rekord eingeleitete Schwächephase des DAX geht in der neuen Woche zunächst weiter.

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,93 Prozent bei 22.253,05 Punkten in die neue Woche ein und fällt dann noch weiter.

Er weitete damit die jüngste Korrektur vom Rekord auf das tiefste Niveau seit Mitte März aus und fiel unter seine 50-Tage-Durchschnittslinie zurück. Sie ist ein mittelfristiges Trendbarometer. Experten warnen bereits vor einem möglichen Ende des übergeordneten Aufwärtstrends, sollte der DAX sich nicht bald fangen.

Am 18. März hatte der DAX mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der Leitindex bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Trumps Zölle schwer abzuschätzen

Zu viele negative Nachrichten auf einmal belasten: So gehen Marktteilnehmer vor allem in Deckung, bevor am Dienstag die Details zu den Strafzöllen von US-Präsident Trump bekanntgegeben werden. Seine erratischen Aussagen zu dem Thema machen es Anlegern unmöglich, deren wirklichen Umfang abschätzen zu können. Goldman Sachs schätzt, dass die durchschnittlichen US-Zölle auf 15 Prozent steigen, das wären 5 Prozentpunkte mehr als erwartet.

Inflation, Leitzins, Dollar: Worauf Anleger achten

Übergeordnet machen sich immer mehr US-Anleger Sorgen über die Trump-Politik, der Kapitalabzug aus den USA dürfte daher weiter anhalten und Europas Börsen stützen. Händler erwarten daher auch einen weiter fallenden Dollar. Dazu kommen die weltweit schlechten Inflationsdaten. So waren am Freitag sowohl in Japan als auch den USA die Preise stärker gestiegen als befürchtet. In den USA stehen damit die bislang geplanten zwei Zinssenkungen dieses Jahr in Frage.

