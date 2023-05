DAX im Mai unverändert, Künstliche-Intelligenz-Aktie C3.AI im Porträt, NVIDIA

Der letzte Handelstag der Woche hat im DAX zunächst ein Minus fabriziert, welches sich im Handelsverlauf jedoch relativierte und am Ende sogar in ein deutliches Plus drehte. Damit ist der Monat Mai wieder unverändert von der Performance.

Erneut stark war der Nasdaq, der aber vorrangig von den bekannten Technologiewerten wie NVIDIA angetrieben wurde. Damit entstand bei NVIDIA ein neues Allzeithoch und beim Nasdaq ein Jahreshoch. Beides haben wir im Blick und zeigen hier im Video eine weitere Aktie aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz auf, die aktuell sehr gefragt ist.

Bei C3.AI können Unternehmen einzelne Prozesse mittels künstlicher Intelligenz optimieren lassen. Module sind schnell installiert, doch die Firma ist noch ohne Gewinne. Dies soll beim Blick auf die kommenden Jahre auch so blieben, wie Andreas Bernstein hier auswertet.

Wie haben sich die Aktienmärkte in Summe in dieser Woche entwickelt und welche Termine stehen nach Pfingsten auf der Agenda?

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch das Pfingstwochenende!