DAX im Seitwärtsschritt - Fresenius SE, FMC, Shop Apotheke und Exxon Mobil im Gespräch

Der Deutsche Akienindex startete zunächst wenig bewegt in die neue Woche, die neben dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch um 19:00 Uhr auch noch die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag um 13:30 Uhr mit sich bringt.

Im heutigen Markt-Update betrachten wir uns neben dem DAX die beiden DAX-Titel Fresenius SE #DE0005785604 und Fresenius Medical Care #DE0005785802, sowie den Öl- und Gasriesen Exxon Mobil #US30231G1022. Exxon Mobil legte bereits am Freitag das aktuelle Quartalszahlenwerk vor - die Aktie bewegt sich mittlerweile deutlich oberhalb der Hochs aus den Jahren 2016 und 2017 und konnte sich seit dem Corona-Tief sogar im Kurs verdreifachen.

Die beiden Fresenius-Titel litten jüngst aufgrund der nach unten reviiderten Prognosen. Shop Apotheke #NL0012044747 legte am Morgen Quartalszahlen vor und überraschte mit einem solides und erfolgreichem Quartal.

Die Berichtssaison setzt sich weiter fort - einmal mehr berichten viele Konzerne von ihrem aktuellen Quartalszahlenwerk.

Dies insgesamt kommentiert der Händler Mischa von der LS-Exchange und bringt weitere Informationen mit ins Gespräch ein.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

