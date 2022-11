Frankfurter Börse im Minus: DAX fällt etwas zurück

Der DAX eröffnete den Handel mit einem Zuschlag von 0,41 Prozent bei 14.372,42 Punkten. Nur kurz darauf sind die Gewinne jedoch wieder dahin. Aktuell notiert das Börsenbarometer 0,30 Prozent leichter bei 14.270,12 Punkten.

ZEW-Index im Blick

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich unterdessen von niedrigem Niveau aus stark verbessert. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW, der ZEW-Index, stieg im November gegenüber dem Vormonat um 22,5 Punkte auf minus 36,7 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer weniger deutlichen Aufhellung auf minus 51,0 Punkte gerechnet.

Warten auf US-Erzeugerpreise

Interessant werden dürfte am Nachmittag die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise für Oktober. Es sind die Preise, die die Hersteller für ihre Produkte verlangen. Sie gelten als Indikator für den künftigen Preisdruck. Marktteilnehmer werden darauf achten, ob die Daten den jüngst nachlassenden Inflationsdruck in den USA bestätigen. Eine sinkende Teuerung ist einer der zentralen Aspekte für die US-Notenbank Fed, die Zinsen demnächst womöglich nicht mehr so stark anzuheben wie zuletzt. Ein geringerer Zinsdruck wiederum hilft dem Aktienmarkt.

Unternehmensbilanzen weiter im Fokus

Die Berichtsaison zieht auch am Dienstag weiter ihre Kreise. So stehen am Dienstag insbesondere Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe im Blick der Anleger. Darunter ENCAVIS, Nordex und Basler.

