Allzeithoch: DAX knackt erstmals 14.000-Punkte-Marke

Der DAX eröffnete den Donnerstagshandel mit einem neuen Allzeithoch von 13.946,53 Punkten bei einem Plus von 0,39 Prozent und nahm damit Kurs auf die 14.000er-Hürde. Im weiteren Verlauf zierte sich das Börsenbarometer immer wieder vor der magischen Marke, bis er sie am Nachmittag mit einem aktuellen Plus von 0,82 Prozent und damit einer neuen Bestmarke von 14.006,39 Zählern knackte.

Sowohl die Zulassung des Moderna-Impfstoffes in der Europäischen Union als auch der Sieg der Demokraten bei den Stichwahlen um Senatsposten im US-Bundesstaat Georgia wirken unverändert als Kursteiber für Aktien.

"Die 15.000 Punkte bleiben ein realistisches Ziel für das Börsenjahr 2021", so Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel mit Blick auf den DAX gegenüber dpa-AFX.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com