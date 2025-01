DeepSeek-Beben

Das chinesische Startup DeepSeek sorgt mit seinem neuesten KI-Modell DeepSeek-R1 für Aufsehen und setzt Chip- und KI-Titel auch am Dienstag weiter unter Druck.

• Neues KI-Modell DeepSeek-R1 sorgt für Aufsehen

• Berichte über Kosteneffizienz und Leistungsfähigkeit

• Zweifel an den hohen KI-Investitionen der USA

Nachdem das chinesische KI-Startup DeepSeek mit seinem neuen Modell DeepSeek-R1 bereits zum Wochenstart die Tech-Welt in Aufruhr versetzte und für Kursverluste bei Chip- und KI-Aktien weltweit sorgte, geht die Talfahrt auch am Dienstag weiter.

DeepSeek setzt KI-Titel unter Druck

DeepSeek, das "zeigt, dass es möglich ist, leistungsstarke KI-Modelle zu entwickeln, die weniger kosten", wie Vey-Sern Ling, Geschäftsführer bei Union Bancaire Privée, gegenüber Bloomberg sagte, weckte bei Investoren Sorgen hinsichtlich der Bewertungen von Tech-Größen wie NVIDIA, Microsoft, Broadcom oder AMD.

Allein NVIDIA verlor daraufhin am Montag an der Börse fast 600 Milliarden US-Dollar an Wert, nachdem die Aktie fast 17 Prozent tiefer aus dem Handel ging. Bei den Anteilsscheinen von Broadcom zeigten sich Verluste in Höhe von 17,40 Prozent auf 202,13 US-Dollar. AMD-Papiere schlossen 6,37 Prozent tiefer bei 115,01 US-Dollar. Die Microsoft-Aktie verlor letztlich 2,14 Prozent auf 434,60 US-Dollar.

Am deutschen Markt gerieten Aktien wie AIXTRON, Siltronic, SUSS MicroTec, Kontron, Infineon und Siemens unter Druck. Zu den größten Leidtragenden des KI-Gewitters gehörte außerdem Siemens Energy. Die Papiere des Energiekonzerns stürzten am Montag via XETRA zeitweise um rund 20 Prozent ab.

Chip- und KI-Aktien erleiden weitere Verluste

An der japanischen Börse gerieten bereits am Vortag die Halbleiterindustrie-Ausrüster Advantest, Tokyo Electron sowie der Tech-Investor SoftBank deutlich unter Druck. Der NVIDIA-Zulieferer Advantest rauschte um 8,61 Prozent auf 9.185 JPY nach unten, während Tokyo Electron am Montag letztlich 4,90 Prozent auf 25.805 JPY verloren. Die SoftBank-Aktie schloss in Tokio 8,32 Prozent tiefer bei 9.681 JPY.

Am Dienstag setzte sich die Talfahrt in Asien dann weiterhin fort: Advantest sackten schlussendlich um weitere 11,14 Prozent auf 8.162 JPY ab, während es für Tokyo Electron um 5,74 Prozent auf 24.325 JPY abwärts ging. SoftBank Group fielen um weitere 5,22 Prozent auf 9.176 JPY zurück.

