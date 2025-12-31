DEFSEC Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

DEFSEC Technologies präsentierte in der am 29.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

DEFSEC Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,70 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -27,090 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 144,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 15,780 CAD. Im Vorjahr waren -188,790 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,94 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 229,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte DEFSEC Technologies einen Umsatz von 1,50 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.net