Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies macht am Abend Boden gut

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 122,88 USD zu.

Das Papier von Dell Technologies legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 122,88 USD. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 124,02 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 398.981 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,66 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 16,78 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 66,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 46,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 1,78 USD aus.

Dell Technologies gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 29,78 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

