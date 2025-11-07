Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Dell Technologies befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,8 Prozent auf 146,56 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 146,56 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Dell Technologies-Aktie bei 144,39 USD. Bei 147,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106.533 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.
Am 04.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,94 USD. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 12,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 USD.
Am 28.08.2025 äußerte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dell Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 29,94 Mrd. USD gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 9,53 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie
