Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 150,87 USD abwärts.

Die Dell Technologies-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 150,87 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 148,82 USD. Mit einem Wert von 151,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 309.348 Dell Technologies-Aktien.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 167,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,31 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 56,08 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 1,78 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

