Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Mittwochabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 154,21 USD ab.

Das Papier von Dell Technologies befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 154,21 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Dell Technologies-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 149,19 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 152,14 USD. Zuletzt wechselten via New York 492.813 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Dell Technologies-Aktie 8,90 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 66,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 57,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 USD ausgeschüttet werden.

Dell Technologies gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,68 Prozent auf 29,94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

