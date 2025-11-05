DAX24.071 +0,5%Est505.672 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.487 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,20 -0,2%Gold3.980 +1,2%
Dell Technologies im Fokus

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Dell Technologies

05.11.25 16:08 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Dell Technologies

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 152,76 USD abwärts.

Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 152,76 USD nach. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 150,64 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 152,14 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 146.521 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,94 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 9,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 USD.

Dell Technologies ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,70 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 29,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 9,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

