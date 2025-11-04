Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies gibt am Dienstagnachmittag nach

Blick auf Dell Technologies-Kurs

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 156,81 USD ab.

Der Dell Technologies-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 156,81 USD. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 153,40 USD nach. Bei 155,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 167.467 Dell Technologies-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,94 USD) erklomm das Papier am 30.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,10 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (66,26 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 1,78 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 25,01 Mrd. USD eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,53 USD fest.

