Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies legt am Nachmittag zu

Dell Technologies im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 164,72 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 164,72 USD zu. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 167,94 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 167,47 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138.940 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 167,94 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,95 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 66,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,77 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 1,78 USD je Wertpapier.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,70 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 29,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen