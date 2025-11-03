Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend mit Verlusten

DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.829 +0,4%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1521 -0,1%Öl64,82 -0,4%Gold4.013 +0,3%
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dell Technologies im Fokus

03.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 161,60 USD abwärts.

Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 161,60 USD nach. Bei 161,50 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 167,47 USD. Zuletzt wechselten 385.206 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 167,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 66,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 143,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2025 mit 1,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

