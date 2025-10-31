Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend nahe Nulllinie

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 161,11 USD an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 161,11 USD. Die Dell Technologies-Aktie zog in der Spitze bis auf 163,34 USD an. Bei 158,05 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,56 USD. Bisher wurden via New York 348.541 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Bei 66,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 USD aus.

Am 28.08.2025 äußerte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,01 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,53 USD je Aktie aus.

