Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von Dell Technologies legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 162,72 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Dell Technologies-Aktie bei 163,34 USD. Bei 162,56 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 136.547 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,94 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Gewinne von 3,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 66,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 USD.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 25,01 Mrd. USD eingefahren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,53 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen