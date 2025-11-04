Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend mit Abschlägen

So bewegt sich Dell Technologies

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 156,92 USD.

Um 20:06 Uhr rutschte die Dell Technologies-Aktie in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 156,92 USD ab. Das Tagestief markierte die Dell Technologies-Aktie bei 153,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 155,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 385.010 Stück.

Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,26 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2025 mit 1,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dell Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 29,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,01 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,53 USD fest.

