Aktienkurs im Fokus

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Dell Technologies am Mittwochnachmittag zu

10.09.25 16:11 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Dell Technologies am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Dell Technologies-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 124,89 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 124,89 USD nach oben. In der Spitze gewann die Dell Technologies-Aktie bis auf 125,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,18 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 196.506 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,66 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 USD je Dell Technologies-Aktie.

Am 28.08.2025 lud Dell Technologies zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 29,94 Mrd. USD gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

