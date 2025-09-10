DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.117 +1,4%Nas22.049 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,28 -2,0%Gold3.636 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend mit Aufschlag

11.09.25 20:24 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend mit Aufschlag

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
108,30 EUR 1,06 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Dell Technologies legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 127,26 USD. Den Tageshöchststand markierte die Dell Technologies-Aktie bei 128,76 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 124,77 USD. Bisher wurden via New York 437.547 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 147,66 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 16,03 Prozent wieder erreichen. Bei 66,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,93 Prozent würde die Dell Technologies-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,07 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umsetzen können.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,51 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

