Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Dell Technologies. Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 150,96 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 150,96 USD nach oben. Die Dell Technologies-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 151,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137.546 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 66,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 56,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,08 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 1,78 USD aus.

Dell Technologies gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,70 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 29,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

