Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 147,35 USD.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 147,35 USD. Die Dell Technologies-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,16 USD nach. Bei 150,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 523.583 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,10 USD) erklomm das Papier am 09.10.2025. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 12,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 66,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,03 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,08 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umsetzen können.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Dell Technologies
Analysen zu Dell Technologies
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|28.02.2018
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.2016
|EMC Neutral
|Mizuho
|01.06.2016
|EMC Neutral
|UBS AG
|21.04.2016
|EMC Hold
|Deutsche Bank AG
|20.04.2016
|EMC Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|19.11.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|10.10.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|23.08.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2011
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
