Aktie im Fokus

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagabend mit Kursabschlägen

20.10.25 20:23 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagabend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 147,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
126,48 EUR -1,02 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 147,35 USD. Die Dell Technologies-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,16 USD nach. Bei 150,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 523.583 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,10 USD) erklomm das Papier am 09.10.2025. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 12,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 66,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,03 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,08 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umsetzen können.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Dell Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

