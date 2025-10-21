Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 146,62 USD.

Die Dell Technologies-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 146,62 USD. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 145,10 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 147,92 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 128.810 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,10 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 66,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 54,81 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,08 USD belaufen.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 29,94 Mrd. USD gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,53 USD je Aktie aus.

