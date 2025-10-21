Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend stärker

Dell Technologies im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 150,64 USD.

Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 150,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die Dell Technologies-Aktie bei 151,29 USD. Bei 147,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 397.776 Dell Technologies-Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 166,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,26 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,26 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,01 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,08 USD belaufen.

Am 28.08.2025 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,01 Mrd. USD in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 9,53 USD im Jahr 2026 aus.

