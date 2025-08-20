Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies steigt am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 129,02 USD.

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 129,02 USD. Bei 130,30 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 129,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 135.415 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,66 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 14,45 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Dell Technologies-Aktie 94,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 1,78 USD aus.

Am 29.05.2025 äußerte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 USD gegenüber 1,32 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,23 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,39 Mrd. USD ausgewiesen.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

