Kursentwicklung

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag gesucht

22.10.25 16:08 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Dell Technologies-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 150,70 USD.

Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 150,70 USD. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,38 USD aus. Bei 150,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.779 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 166,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 10,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Abschläge von 56,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 USD.

Am 28.08.2025 lud Dell Technologies zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,70 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,01 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,53 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

