Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 154,00 USD zu. Die Dell Technologies-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 154,00 USD. Bei 150,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 155.301 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 166,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,97 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 USD.

Am 28.08.2025 äußerte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent auf 29,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie.

