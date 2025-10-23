DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.951 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,89 +2,4%Gold4.122 +0,7%
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zieht am Donnerstagabend an

23.10.25 20:23 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zieht am Donnerstagabend an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 153,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
133,16 EUR 8,04 EUR 6,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 153,68 USD. Im Tageshoch stieg die Dell Technologies-Aktie bis auf 155,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,00 USD. Zuletzt wurden via New York 436.400 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 56,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 USD aus.

Am 28.08.2025 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

