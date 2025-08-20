DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1604 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

21.08.25 20:24 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 127,97 USD.

Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 127,97 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Dell Technologies-Aktie bis auf 127,62 USD. Bei 129,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 357.264 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 15,39 Prozent wieder erreichen. Bei 66,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,22 Prozent würde die Dell Technologies-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,05 USD aus.

Dell Technologies ließ sich am 29.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 23,39 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 22,23 Mrd. USD umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

