Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 127,97 USD.

Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 127,97 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Dell Technologies-Aktie bis auf 127,62 USD. Bei 129,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 357.264 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 15,39 Prozent wieder erreichen. Bei 66,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,22 Prozent würde die Dell Technologies-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,05 USD aus.

Dell Technologies ließ sich am 29.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 23,39 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 22,23 Mrd. USD umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr eingefahren