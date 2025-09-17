DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.406 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.748 +1,7%
Blick auf Aktienkurs

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagabend mit Aufschlag

22.09.25 20:25 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagabend mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 135,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
114,38 EUR 0,62 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 135,41 USD. Im Tageshoch stieg die Dell Technologies-Aktie bis auf 137,97 USD. Mit einem Wert von 132,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 864.671 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 147,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 9,05 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD ab. Mit einem Kursverlust von 51,07 Prozent würde die Dell Technologies-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,07 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 29,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,01 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,52 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.net

