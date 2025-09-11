DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,71 -1,8%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.666 -2,6%Euro1,1794 +0,4%Öl66,59 -0,1%Gold3.747 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen
NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
NASDAQ 100 aktuell

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

22.09.25 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich | finanzen.net

Der NASDAQ 100 notierte zum Handelsschluss im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
216,75 EUR 7,60 EUR 3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
161,02 EUR 0,18 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
224,25 EUR 0,70 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
292,00 EUR 17,75 EUR 6,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
33,10 EUR 0,36 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
24,41 EUR -0,66 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
29,10 EUR -0,90 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Keurig Dr Pepper Inc
22,00 EUR -1,02 EUR -4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
111,60 EUR 3,64 EUR 3,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,60 EUR 5,50 EUR 3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paccar Inc.
82,32 EUR -2,44 EUR -2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
284,50 EUR -5,90 EUR -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
22,38 EUR 0,10 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.761,1 PKT 134,8 PKT 0,55%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,55 Prozent nach oben auf 24.761,07 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,155 Prozent auf 24.588,18 Punkte an der Kurstafel, nach 24.626,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.578,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24.781,73 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 22.08.2025, den Stand von 23.498,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der NASDAQ 100 21.626,39 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19.791,49 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 18,05 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 24.781,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Applied Materials (+ 5,48 Prozent auf 200,52 USD), Enphase Energy (+ 5,41 Prozent auf 40,50 USD), Constellation Energy (+ 4,90 Prozent auf 347,12 USD), Apple (+ 4,31 Prozent auf 256,08 USD) und Lam Research (+ 4,16 Prozent auf 132,20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Keurig Dr Pepper (-4,28 Prozent auf 25,95 USD), JDcom (-3,33 Prozent auf 33,93 USD), Intel (-2,77 Prozent auf 28,76 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,56 Prozent auf 335,93 USD) und Paccar (-2,40 Prozent auf 97,07 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 71.129.116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,656 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,29 erwartet. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen