Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 notierte zum Handelsschluss im Plus.

Schlussendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,55 Prozent nach oben auf 24.761,07 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,155 Prozent auf 24.588,18 Punkte an der Kurstafel, nach 24.626,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.578,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24.781,73 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 22.08.2025, den Stand von 23.498,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der NASDAQ 100 21.626,39 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19.791,49 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 18,05 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 24.781,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Applied Materials (+ 5,48 Prozent auf 200,52 USD), Enphase Energy (+ 5,41 Prozent auf 40,50 USD), Constellation Energy (+ 4,90 Prozent auf 347,12 USD), Apple (+ 4,31 Prozent auf 256,08 USD) und Lam Research (+ 4,16 Prozent auf 132,20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Keurig Dr Pepper (-4,28 Prozent auf 25,95 USD), JDcom (-3,33 Prozent auf 33,93 USD), Intel (-2,77 Prozent auf 28,76 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,56 Prozent auf 335,93 USD) und Paccar (-2,40 Prozent auf 97,07 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 71.129.116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,656 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,29 erwartet. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

