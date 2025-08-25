Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 131,84 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 131,84 USD. Bei 132,28 USD erreichte die Dell Technologies-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 65.409 Dell Technologies-Aktien.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 12,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 49,74 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,05 USD.

Dell Technologies veröffentlichte am 29.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dell Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,32 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 23,39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,22 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr eingefahren