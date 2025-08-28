Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verzeichnet am Abend herbe Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 9,5 Prozent auf 121,33 USD.

Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 9,5 Prozent auf 121,33 USD abwärts. Die Dell Technologies-Aktie sank bis auf 119,74 USD. Bei 124,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 2.334.545 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 147,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 21,70 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 45,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,05 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,32 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,78 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 22,23 Mrd. USD eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,46 USD je Dell Technologies-Aktie.

