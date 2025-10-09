Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend mit kräftigen Verlusten

Dell Technologies im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 155,67 USD abwärts.

Die Dell Technologies-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 155,67 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Dell Technologies-Aktie bei 155,20 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 163,86 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.111.435 Dell Technologies-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,10 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Dell Technologies-Aktie 6,70 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,26 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,08 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 28.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,70 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 29,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,53 USD fest.

Redaktion finanzen.net

