Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verliert am Nachmittag

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 163,04 USD.

Die Dell Technologies-Aktie musste um 15:49 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 163,04 USD. Die Abwärtsbewegung der Dell Technologies-Aktie ging bis auf 160,27 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,09 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 127.501 Dell Technologies-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 167,94 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,01 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,36 Prozent.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 USD aus.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,94 Mrd. USD im Vergleich zu 25,01 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie.

