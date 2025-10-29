DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.885 +0,2%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1588 -0,5%Öl64,82 +0,6%Gold3.937 -0,1%
Notierung im Fokus

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Dell Technologies

29.10.25 20:23 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Dell Technologies

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 163,73 USD abwärts.

Die Dell Technologies-Aktie musste um 20:06 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 163,73 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Dell Technologies-Aktie bis auf 162,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 410.122 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 167,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Dell Technologies-Aktie 2,57 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 66,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 59,53 Prozent sinken.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 29,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,53 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.net

