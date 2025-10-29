Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 165,52 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 165,52 USD. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 167,94 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 167,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 174.985 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,94 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,46 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (66,26 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 59,97 Prozent sinken.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2025 mit 1,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 USD je Aktie ausschütten.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25,01 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 9,53 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren eingebracht