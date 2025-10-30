Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Dell Technologies
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Dell Technologies befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 162,28 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:05 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 162,28 USD abwärts. In der Spitze büßte die Dell Technologies-Aktie bis auf 160,27 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 161,09 USD. Zuletzt wechselten 243.691 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,94 USD. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 3,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 144,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 USD je Dell Technologies-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,53 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com
Nachrichten zu Dell Technologies
Analysen zu Dell Technologies
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|28.02.2018
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.2016
|EMC Neutral
|Mizuho
|01.06.2016
|EMC Neutral
|UBS AG
|21.04.2016
|EMC Hold
|Deutsche Bank AG
|20.04.2016
|EMC Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|19.11.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|10.10.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|23.08.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2011
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dell Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen