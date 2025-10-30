DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.019 +1,9%
Dell Technologies im Fokus

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Dell Technologies

30.10.25 20:23 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Dell Technologies

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Dell Technologies befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 162,28 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
140,10 EUR -2,68 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:05 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 162,28 USD abwärts. In der Spitze büßte die Dell Technologies-Aktie bis auf 160,27 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 161,09 USD. Zuletzt wechselten 243.691 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,94 USD. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 3,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 144,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 USD je Dell Technologies-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,53 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

