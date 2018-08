DAX-Bilanz: adidas mit Wochenplus von über zehn Prozent

Der Handelsstreit zwischen China und den USA scheint sich zur Never-Ending-Story zu entwickeln. Nachdem die USA ab dem 23. August weitere Waren aus China im Volumen von 16 Milliarden Dollar mit Strafzöllen belegen wird, verkündeten die Chinesen für denselben Termin Vergeltungsmaßnahmen in identischer Höhe an. Vor dem Wochenende sorgte dann aber die eskalierende Türkei-Krise für massiven Verkaufsdruck bei deutschen Blue Chips. Medienberichten zufolge sorgt sich die EZB um europäische Banken, die dort besonders stark engagiert sind. Allein in den vergangenen vier Wochen hat die türkische Lira gegenüber dem Euro 23 Prozent an Wert verloren.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Freitag) und Wochenhoch (Dienstag) in einer Bandbreite von 348 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 6 zu 24 ausgesprochen negativ aus. Die kräftigsten Wochengewinne verbuchten die Aktien von adidas (+8,5 Prozent), Deutsche Post (+3,7 Prozent) und BMW (+1,5 Prozent). Am heftigsten gelitten haben die Titel von Linde (-10,6 Prozent), Fresenius (-7,0 Prozent) und thyssenkrupp (-6,5 Prozent).

adidas: Kurssprung in Richtung Rekordhoch

Der Sportartikelhersteller adidas profitierte von der Vorlage positiver Unternehmenszahlen. Kräftig zugelegt hat im zweiten Quartal zum Beispiel der Konzerngewinn. So verbesserte sich das Betriebsergebnis um 17 Prozent auf 592 Millionen Euro. Der Gewinn aus fortgeführtem Geschäft stieg sogar um rund ein Fünftel auf 418 Millionen Euro. Die Erwartungen der Analysten konnte Adidas damit schlagen. Hocherfreut reagierten nicht nur die Investoren, auch die Analysten haben scharenweise ihre Kursziele für die adidas-Aktie nach oben revidiert. Dabei handelte es sich zum Beispiel um die Analysten von S&P Capital IQ, Credit Suisse, JPMorgan Chase, Goldman Sachs und Independent Research.

Eine Enttäuschung mussten hingegen die Linde-Aktionäre hinnehmen. Das Management von Linde befürchtet nämlich, dass die Wettbewerbshüter höhere Anforderungen stellen könnten, als bisher erwartet. Nun droht, dass die Transaktion jetzt doch noch, anders als zuletzt von den meisten Investoren angenommen, scheitern könnte oder zumindest die erhofften Spareffekte geringer ausfallen könnten.