Telekom-Aktie: Die Deutsche Telekom AG - einer der führenden Telekommunikationskonzerne im Profil

• Die Deutsche Telekom AG ging 1996 das erste Mal an die Börse• Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern weltweit tätig• Bis 2025 will der Konzern klimaneutral sein

Gründung und Börsengang

Die Deutsche Telekom AG wurde am 1. Januar 1995 gegründet. Zu dieser Zeit konnte das Geschäft mit der mobilen Kommunikation ein starkes Wachstum aufweisen. Auch die Internettechnologie und die damit verbundenen Anwendungen gewannen in der Mitte der Neunzigerjahre immer mehr an Bedeutung. Damit einhergehend war jedoch auch die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Wettbewerbern nicht zu unterschätzen. Die Telekom musste also als Markt- und Technologieführer ihre unternehmerischen Strategien und Prozesse konsequent auf die Anforderungen im nationalen und zunehmend auch internationalen Wettbewerb ausrichten.

Ein erster wichtiger Schritt der unternehmerischen Strategien war der erste Börsengang am 18. November 1996. Nur rund drei Jahre später folgte Ende Juni 1999 ein weiterer Börsengang des Unternehmens und ein dritter im Jahr 2000. Seit dem ersten Börsengang kann die Aktie der Telekom sowohl Höhen als auch Tiefen verzeichnen. In den ersten Jahren an der Börse legte die Aktie ein Wachstum bis zu einem Höchststand von 103,50 Euro im März 2000 hin. Von da an verlor die Aktie (wie viele Technologie- und Telekommunikationswerte) stark an Wert. Im Juni 2012 verzeichnete die Aktie schließlich einen Tiefststand von 7,71 Euro. In den folgenden zehn Jahren konnte die Aktie der Telekom jedoch wieder deutlich an Wert gewinnen.

Globales Engagement

Mittlerweile hat sich die Deutsche Telekom AG zu einem der führenden Telekommunikationskonzerne der Welt entwickelt. Im Jahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen eigenen Angaben nach ganze 108,8 Milliarden Euro. Der einst nur national tätige Anbieter von Telekommunikationsservices wurde zu einem global tätigen Dienstleister mit Tochterunternehmen und Beteiligungen in über 50 Ländern rund um die Welt. Der Schwerpunkt des internationalen Geschäfts liegt vor allem in Ländern in Mittel- und Osteuropa. Doch auch T-Mobile US ist ein erfolgreicher Zweig des Konzerns. Etwa 70 Prozent des Konzernumsatzes erwirtschaftet die Deutsche Telekom AG in den Tochterunternehmen und Beteiligungen außerhalb Deutschlands. Außerdem beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 220.000 Mitarbeiter und zählt rund 248 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und -Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüsse.

Nachhaltigkeit und Medienkompetenz

Mit dem "#GreenMagenta Programm" trägt der Konzern laut eigenen Angaben dafür Sorge, dass Themen wie Umwelt- und Ressourcenschutz im Unternehmen verankert sind und eigene Klimaziele erreicht werden können. Die Klimaneutralität für eigene Emissionen soll zum Beispiel bis zum Jahr 2025 erreicht werden. Die Emissionen aus der Produktion bis hin zum Betrieb beim Kunden sollen wiederum bis 2040 klimaneutral sein. Angebote mit positivem Beitrag zu mehr Klima- und Ressourcenschutz sowie zu sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen in der digitalen Welt werden von dem Unternehmen außerdem mit dem Label #GreenMagenta und #GoodMagenta gekennzeichnet. Hierunter fallen unter anderem intelligente Produkte wie Smart-Home-Lösungen, mit denen Kundinnen und Kunden erleichtert wird Energie einzusparen und Ressourcen zu schonen.

Außerdem arbeitet das Unternehmen daran, die Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis hin zu Senioren zu fördern. Dafür stellt der Konzern Workshops, Online-Schulungen sowie Filme zur Verfügung. "Mit vielfältigen Projekten und Initiativen helfen wir national und international Menschen zum Beispiel dabei, sichere Passwörter zu erstellen, Falschnachrichten (Fake News) zu erkennen oder in Programmier-Workshops coden zu lernen", heißt es auf der Unternehmenswebsite.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com