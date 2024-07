Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag freundlich

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 15,24 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 15,24 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,32 EUR an. Bei 15,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 321.233 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,663 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 16,78 EUR.

Am 25.04.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,56 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 17,26 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,97 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,19 EUR je Aktie belaufen.

