Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 24,07 EUR abwärts.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 24,07 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,76 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.689.223 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 25,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 49,03 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,63 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 29.07.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

