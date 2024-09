Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag freundlich

Deutsche Bank im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 15,13 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 15,13 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,86 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 734.221 Aktien.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,48 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,44 EUR am 25.10.2023. Abschläge von 37,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,665 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,31 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 24.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 23.10.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX aktuell: DAX liegt letztendlich im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Nach Abwendung von Yen Carry Trades: Investoren switchen auf Franken Carry Trades um