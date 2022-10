Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag mit Verlusten

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 8,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,94 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.097.439 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 14,64 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 7,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 10,40 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 12,92 EUR.

Am 11.08.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,33 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.650,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 25.10.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com