Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag gefragt

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 9,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 9,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,83 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 348.163 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 25,69 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,29 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,36 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.680,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Deutsche Bank am 26.07.2023 präsentieren. Am 24.07.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2023 aus.

