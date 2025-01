Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 16,63 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 16,63 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 16,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 582.488 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.12.2024 bei 17,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 4,08 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.02.2024 auf bis zu 11,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,663 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 20,44 EUR an.

Am 23.10.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 16,59 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Deutsche Bank die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,42 EUR je Aktie.

