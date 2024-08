Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,13 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 13,13 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 13,30 EUR. Bei 13,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.620.632 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 29,54 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 9,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 28,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,664 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,16 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,36 EUR im Jahr 2024 aus.

